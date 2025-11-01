Bidik 3 Poin, Pelatih Persib Bojan Hodak Sudah Hafal Gaya Bermain Bali United FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat melawan Bali United FC pada pertandingan pekan ke-11 BRI Super League 2025/26. Duel sarat gengsi ini berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, hari ini, Sabtu (1/112025) malam.

Pertemuan antara Persib dan Bali United akhir pekan ini menarik untuk disimak, bukan hanya karena duel tim papan atas Liga 1, teapi juga karena ada hubungan unik antara pemain Persib, Eliano Reijnders, dan pelatih Bali United Johnny Jansen.

Eliano diketahui pernah bekerja sama dengan Jansen ketika keduanya masih berada di klub Belanda, PEC Zwolle. Hubungan masa lalu itu bisa digunakan Persib untuk memanfaatkan pengetahuan Eliano soal pelatih asal Belanda itu.

Menanggapi hal tersebut, pelatih Persib Bojan Hodak menjelaskan bahwa timnya sudah memahami karakter permainan Bali United tanpa harus banyak bergantung pada informasi dari Eliano.

"Kami menonton tiga sampai empat pertandingan terakhir mereka. Dari situ, kami bisa melihat karater permainan yang diterapkan pelatihnya," kata Hodak.

"Mungkin dengan bertanya Eliano akan memberikan informasi tambahan, tapi saya rasa sudah cukup dengan melihat bagaimana permainan yang diterapkannya sejak datang ke sini. Kami sudah memahami cara mereka bermain, dan kami akan menyesuaikan berdasarkan itu," lanjutnya.

Dengan modal analisis pertandingan serta performa apik tim dalam beberapa laga terakhir, Persib tampak percaya diri menghadapi Bali United yang kini mulai menemukan ritme permainan di bawah Johnny Jansen.

Laga antara Persib Bandung vs Bali United diprediksi bakal berlangsung sengit, apalagi kedua tim sama-sama sedang berada di papan atas klasemen sementara Liga 1. (mcr27/jpnn)