Pelatih Persib Bojan Hodak Waspadai Kebangkitan Bali United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Bali United pada pertandingan pekan ke-11 BRI Super League 2025/26 melawan Bali United. Duel bergengsi ini akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, hari ini, Sabtu (1/11/2025) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, timnya mewaspadai Bali United yang sedang dalam laju positif. Tak hanya Bali, timnya juga berambisi meraih kemenangan untuk memperpanjang tren positif.

Hodak pun memprediksi laga besok malam akan berlangsung menarik.

"Mengenai pertandingan, kedua tim sedang berada dalam laju yang bagus. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang menarik," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga.

Juru taktik asal Kroasia itu mengaku, timnya tak mau pulang dengan tangan kosong. Target poin maksimal harus bisa Marc Klok cs raih apabila mau naik klasemen.

Dia pun menyadari, Bali United adalah tim yang sulit dikalahakan, apalagi saat bermain di kandang. Pertemuan tak pernah mudah untuk klub berjuluk Maung Bandung itu.

Namun, Hodak optimistis anak asuhnya bisa mengalahkan Bali United yang kini dikepalai pelatih anyar asal Belanda, Johnny Jansen.

"Bagi kami, kami mendapatkan hasil yang bagus di empat pertandingan terakhir dan kami akan berusaha melakukan segalanya untuk mendapatkan hasil positif besok," ujarnya.