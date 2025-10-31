Pelatih Bali United Johnny Jansen Siapkan Strategi Khusus untuk Redam Persib Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Duel tim papan atas akan tersaji di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1//11/2025) malam. Bali United bersiap menjamu Persib Bandung dalam pertandingan pekan ke-11 BRI Super League 2025/26.

Menjelang laga ini, pelatih Bali United Johnny Jansen menegaskan, timnya dalam keadaan siap tempur meski beberapa pemain masih dalam kondisi pemulihan.

Ia mengakui laga terakhir melawan Persita Tangerang, menjadi bahan evaluasi untuk tampil lebih tajam di depan pendukung sendiri.

"Pertandingan menghadapi Persita kami cukup bagus, cuma masalah hasilnya saja yang tidak bagus, draw. Ada pemain yang sakit, tapi mudah-mudahan besok bisa bergabung dengan tim," kata Jansen dalam konferensi pers pralaga, Jumat (31/10).

Pelatih asal Belanda itu menyebut, timnya terus berkembang meski performanya belum stabil. Ia berharap perbaikan yang dilakukan sepanjang pekan terakhir bisa membuahkan hasil positif saat laga melawan Persib.

"Tim cukup baik secara perkembangan, kadang-kadang harus naik turun untuk berkembang, jadi harapannya bisa lebih bagus ke depannya," ujarnya.

Selain itu, lanjut Jansen, rekor apik Bali United atas Persib di kandang menjadi motivasi tersendiri bagi tim. Ia tak ingin tradisi itu terhenti. Berdasarkan catatan, Persib selalu kesulitan saat menghadapi Bali di kandangnya.

"Kami akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan hal tersebut, harus menang untuk besok, berjuang habis-habisan, biar tidak ada angka untuk Persib," tegasnya.