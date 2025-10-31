Atlet SOIna Depok Raih Dua Medali di Ajang Bocce Tingkat Jabar 2025

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dua atlet Special Olympics Indonesia (SOIna) Kota Depok berhasil mengukir prestasi membanggakan pada Kejuaraan Bocce Piala Gubernur Jawa Barat 2025.

Kedua atlet SOIna Kota Depok itu meraih satu medali perak dan satu medali perunggu, pada ajang yang berlangsung pada 28-38 Oktober 2025.

Atlet tersebut, adalah Abink dan Niki yang berhasil mendapatkan medali perak kategori beregu dan Niki mendapatkan medali perunggu tunggal putra.

Ketua SOIna Kota Depok, Pahala Saragi mengungkapkan rasa syukurnya, atas pencapaian yang didapat para atlet SOIna yang merupakan atlet disabilitas intelektual.

"Alhamdulillah ini menjadi prestasi membanggakan, atlet kami bisa berhasil membawa medali perak dan perunggu. Mengingat SOIna Depok merupakan pendatang baru di SOIna Jawa Barat," ucapnya.

Dirinya menambahkan, keberhasilan SOIna Kota Depok dapat mengikuti kejuaraan daerah tingkat Jawa Barat berkat dukungan para orang tua atlet.

Baca Juga: Kejari Depok Siap Kawal Ketat Dana Koperasi Kelurahan Merah Putih

Ke depannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dapat mendukung SOIna untuk lebih bersinar dan mendapatkan penghargaan lainnya.

Dirinya berharap, para atlet SOIna dapat semakin giat dalam berlatih, serta orang tua dapat terus mendukung anaknya untuk meningkatkan prestasi.