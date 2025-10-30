Tren Positif Persib Berlanjut, Dua Pemain Andalan Siap Kembali Berlaga

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Persib Bandung tengah dalam suasana baik seusai kemenangan saat melawan Persis Solo. Kemenangan itu juga memperpanjang tren positif dalam dua laga terakhir di kompetisi BRI Super League 2025/26.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan, kemenangan tim benar-benar memengaruhi atmosfer latihan.

Dalam sesi latihan yang digelar kemarin, para pemain tampak bersemangat dan suasananya berlangsung ceria.

“Semuanya bagus, pemain yang kemarin bermain hanya berlatih ringan dan yang tidak bermain mereka tadi bekerja ekstra. Atmosfernya bagus, semuanya bagus,” kata Hodak di Bandung, Kamis (30/10/2025).

Hodak pun memberikan kabar baik menjelang laga berikutnya melawan Bali United. Dua pemain yang sebelumnya cedera, Andrew Jung dan Frans Putros, kondisinya membaik.

Keduanya pulih dan kemungkinan besar dibawa dalam perjalanan ke Bali.

“Semuanya bagus. Dia hanya sakit dan laga sebelumnya saya menyimpannya di bangku cadangan, sebenarnya saya ingin memainkannya 5 – 10 menit, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Jadi dia (Jung) sepenuhnya (di bench), dia sudah pulih sepenuhnya,” ujarnya.