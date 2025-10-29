Ramon Tanque Berambisi Cetak Gol Perdana untuk Persib: Motivasi Saya Datang dari Tuhan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Nasib striker asing Persib Bandung Ramon Tanque masih belum beruntung. Dalam tujuh pertandingan, keran golnya masih mampet alias tak kunjung terbuka.

Sialnya, gol perdana yang berhasil Ramon cetak ke gawang Persis Solo dalam pertandingan pekan ke-10 BRI Super League 2025/26, justru dianulir wasit.

Wasit menilai, Ramon lebih dulu melakukan handsball sebelum akhirnya menjebol gawang Persis.

Berkali-kali dalam berbagai pertandingan liga domestik atau AFC Champions League Two (ACL 2), Ramon berhasil membuat banyak peluang berbahaya. Namun lagi-lagi, bolanya tak pernah masuk ke gawang lawan.

Penyerang asal Brasil itu pun buka suara ihwal penampilannya yang belum juga membuahkan hasil.

Ramon mengaku, tak pantang menyerah dan terus mencoba untuk mencetak gol di setiap pertandingannya.

“Motivasi saya datang dari Tuhan. Saya terus bekerja keras bersama rekan-rekan satu tim, bersama pelatih dan staf,” kata Ramon di Bandung, Rabu (29/10/2025).