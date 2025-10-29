JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Ramon Tanque Berambisi Cetak Gol Perdana untuk Persib: Motivasi Saya Datang dari Tuhan

Ramon Tanque Berambisi Cetak Gol Perdana untuk Persib: Motivasi Saya Datang dari Tuhan

Rabu, 29 Oktober 2025 – 20:30 WIB
Ramon Tanque Berambisi Cetak Gol Perdana untuk Persib: Motivasi Saya Datang dari Tuhan - JPNN.com Jabar
Penyerang Persib Ramon Tanque. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Nasib striker asing Persib Bandung Ramon Tanque masih belum beruntung. Dalam tujuh pertandingan, keran golnya masih mampet alias tak kunjung terbuka.

Sialnya, gol perdana yang berhasil Ramon cetak ke gawang Persis Solo dalam pertandingan pekan ke-10 BRI Super League 2025/26, justru dianulir wasit.

Baca Juga:

Wasit menilai, Ramon lebih dulu melakukan handsball sebelum akhirnya menjebol gawang Persis.

Berkali-kali dalam berbagai pertandingan liga domestik atau AFC Champions League Two (ACL 2), Ramon berhasil membuat banyak peluang berbahaya. Namun lagi-lagi, bolanya tak pernah masuk ke gawang lawan.

Penyerang asal Brasil itu pun buka suara ihwal penampilannya yang belum juga membuahkan hasil.

Baca Juga:

Ramon mengaku, tak pantang menyerah dan terus mencoba untuk mencetak gol di setiap pertandingannya.

“Motivasi saya datang dari Tuhan. Saya terus bekerja keras bersama rekan-rekan satu tim, bersama pelatih dan staf,” kata Ramon di Bandung, Rabu (29/10/2025).

Ramon Tanque masih belum mencetak gol untuk Persib Bandung di Super League 2025. Gol perdananya ke gawang Persis dianulir wasit, tapi ia tetap optimistis.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib bobotoh persis solo bojan hodak striker asing ramon tanque bri super league bri liga 1 gol dianulir

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU