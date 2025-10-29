JPNN.com

Rabu, 29 Oktober 2025 – 19:15 WIB
4 Laga Gawang Persib Nirbobol, Teja Paku Tetap Rendah Hati: Berkat Semua Pemain - JPNN.com Jabar
Penjaga gawang Persib Teja Paku Alam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Penjaga gawang Persib Teja Paku Alam tampil cemerlang dalam empat pertandingan terakhir. Gawangnya bersih alias clean sheet dari bola yang dilesakkan lawan.

Posisi Teja sebagai kiper cadangan pun perlahan menggantikan Adam Przybek yang performanya tak kunjung membaik.

Teja mengatakan, keberhasilannya menjaga gawang dari kebobolan bukanlah pencapaiannya seorang, melainkan ada juga peran dari kerja sama rekan-rekannya.

Dia memuji kualitas dan jam terbang para pemain, sehingga membantunya dari kebobolan gawang.

“Pastinya senang, berkat semua pemain, defense yang sangat bagus. Mungkin lebih mudah komunikasinya, karena mereka sudah pengalaman semua yang di depan. Jadi, sampai clean sheet,” kata Teja di Bandung, Rabu (29/10/2025).

Performanya yang terus meningkat, membuat pelatih kiper Mario Jozic memberinya kesempatan untuk tampil sebagai starter.

Kiper berdarah Minang itu tampil dalam tujuh pertandingan sejak awal musim denden kebobolan empat gol.

Teja Paku Alam mencatatkan penampilan apiknya. Dalam empat pertandingan Persib, golnya bersih dari bola lawan.
