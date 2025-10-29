Pria Mabuk di Kota Depok Nekat Aniaya Pengunjung SPBU

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria melakukan penganiayaan terhadap pengujung SPBU, di Jalan Margonda Raya, Kota Depok.

Video kejadian tersebut pun beredar di media sosial. Tampak pria tersebut melakukan pemukulan terhadap pria berbaju hitam, setelah sebelumnya sempat cek cok.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan hal tersebut bermula saat pelaku dan pengunjung bertemu di dalam toilet SPBU.

Kemudian, keduanya sempat cek cok hingga berujung pemukulan.

“Awalnya pelaku dan customer bertemu di dalam toilet pom, lalu terjadi cek cok yang berlanjut ke area pom,” ucapnya, Rabu (29/10).

Aksi tersebut pun, langsung dilerai oleh petugas keamanan dan pegawai SPBU.

Baca Juga: Penganiaya Juru Parkir di Depok Akhirnya Diringkus Polisi

“Sempat dipisahkan oleh OB dan security,” terangnya.

Diduga, pelaku dalam kondisi pengaruh minuman keras, dan hingga kini belum diketahui pemicu penganiayaan tersebut.