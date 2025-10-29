JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Pria Mabuk di Kota Depok Nekat Aniaya Pengunjung SPBU

Pria Mabuk di Kota Depok Nekat Aniaya Pengunjung SPBU

Rabu, 29 Oktober 2025 – 14:00 WIB
Pria Mabuk di Kota Depok Nekat Aniaya Pengunjung SPBU - JPNN.com Jabar
Ilustrasi penganiayaan. Ilustrasi Rara/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria melakukan penganiayaan terhadap pengujung SPBU, di Jalan Margonda Raya, Kota Depok.

Video kejadian tersebut pun beredar di media sosial. Tampak pria tersebut melakukan pemukulan terhadap pria berbaju hitam, setelah sebelumnya sempat cek cok.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan hal tersebut bermula saat pelaku dan pengunjung bertemu di dalam toilet SPBU.

Baca Juga:

Kemudian, keduanya sempat cek cok hingga berujung pemukulan.

“Awalnya pelaku dan customer bertemu di dalam toilet pom, lalu terjadi cek cok yang berlanjut ke area pom,” ucapnya, Rabu (29/10).

Aksi tersebut pun, langsung dilerai oleh petugas keamanan dan pegawai SPBU.

Baca Juga:

“Sempat dipisahkan oleh OB dan security,” terangnya.

Diduga, pelaku dalam kondisi pengaruh minuman keras, dan hingga kini belum diketahui pemicu penganiayaan tersebut.

Seorang pria melakukan penganiayaan terhadap pengunjung SPBU di Margonda Depok, diduga pelaku dalam pengaruh minuman keras
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penganiayaan kota depok mabuk spbu pemukulan di bawah pengaruh minuman keras Polres Metro Depok video viral media sosial

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU