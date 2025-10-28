JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Marah-marah di Bangku Cadangan, Saddil Ramdani Minta Maaf ke Pelatih Persib

Marah-marah di Bangku Cadangan, Saddil Ramdani Minta Maaf ke Pelatih Persib

Selasa, 28 Oktober 2025 – 17:45 WIB
Marah-marah di Bangku Cadangan, Saddil Ramdani Minta Maaf ke Pelatih Persib - JPNN.com Jabar
Penyerang Persib Saddil Ramdani. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Winger Persib Saddil Ramdani malam tadi begitu reaktif setelah ditarik keluar oleh pelatih Bojan Hodak saat pertandingan melawan Persis Solo.

Laga yang berakhir manis untuk Persib itu, memaksa pelatih untuk mengganti Saddil dengan Adam Alis. Penyebabnya, Luciano Guaycochea diusir wasit setelah melakukan pelanggaran tak sengaja terhadap pemain Persis.

Baca Juga:

Saddil yang tampil sebagai starter itu kemudian ditarik keluar oleh Hodak di menit 31, dan masuk Adam Alis.

Saat keluar dari lapangan, Saddil tampak emosi dibangku cadangan pemain. Dia meluapkan amarahnya dengan melempar botol air mineral hingga memukul bench.

Setelah video marah-marahnya Saddil beredar di media sosial. Saddil mengakui sikapnya yang terlalu berlebihan.

Baca Juga:

Pernyataan maaf Saddil disampaikan melalui media sosial Instagram pribadinya @saddilramdanii.

Kata Saddil, dia mengungkapkan bahwa reaksinya semalam adalah perbuatan yang tidak profesional.

Saddil Ramdani menyampaikan permintaan maaf kepada pelatih, tim, dan pendukung Persib atas tindakan reaktifnya saat timnya berhadapan dengan Persis Solo.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib permintaan maaf pelatih persib persib vs persis bojan hodak saddil ramdani indonesia super league saddil marah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU