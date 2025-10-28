Marah-marah di Bangku Cadangan, Saddil Ramdani Minta Maaf ke Pelatih Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Winger Persib Saddil Ramdani malam tadi begitu reaktif setelah ditarik keluar oleh pelatih Bojan Hodak saat pertandingan melawan Persis Solo.

Laga yang berakhir manis untuk Persib itu, memaksa pelatih untuk mengganti Saddil dengan Adam Alis. Penyebabnya, Luciano Guaycochea diusir wasit setelah melakukan pelanggaran tak sengaja terhadap pemain Persis.

Baca Juga: Morris dan Super Indo Ajak Masyarakat Bandung Terapkan Gaya Hidup Sehat Melalui Fun Run

Saddil yang tampil sebagai starter itu kemudian ditarik keluar oleh Hodak di menit 31, dan masuk Adam Alis.

Saat keluar dari lapangan, Saddil tampak emosi dibangku cadangan pemain. Dia meluapkan amarahnya dengan melempar botol air mineral hingga memukul bench.

Setelah video marah-marahnya Saddil beredar di media sosial. Saddil mengakui sikapnya yang terlalu berlebihan.

Baca Juga: 37 dari 45 SPPG di Kota Depok Telah Menjalani IKL

Pernyataan maaf Saddil disampaikan melalui media sosial Instagram pribadinya @saddilramdanii.

Kata Saddil, dia mengungkapkan bahwa reaksinya semalam adalah perbuatan yang tidak profesional.