Respons Bojan Hodak Soal Sikap Saddil Ramdani Saat Laga Persib vs Persis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak malam tadi harus mengubah taktik di tengah-tengah pertandingan melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam.

Saddil Ramdani terpaksa ditarik keluar pada menit 31 dan digantikan oleh Adam Alis. Penyebabnya karena Lucho Guaycochea diusir wasit setelah dinilai melakukan pelanggaran berat pada pemain Persis, Kodai Tanaka.

Bermain dengan 10 pemain, Hodak lalu mengubah taktik permainan. Saddil yang turun sebagai starter, harus ditarik keluar. Setelahnya eks penggawa Sabah FC itu tampak kesal dengan melempar botol air mineral hingga memukul bench pemain di stadion.

Merespons kekesalan Saddil, Hodak mengerti perasaan anak asuhnya itu. Namun dia harus melakukan itu karena alasan taktikal.

“Tentu saja pemain tidak senang ketika ada pemain yang ditarik keluar. Saya menggantinya karena alasan taktikal,” kata Hodak, dikutip Selasa (28/10).

Menurutnya, tampil hanya dengan 10 pemain, timnya perlu mempertebal lini pertahanan. Karakter Saddil sebagai seorang winger, tidak cocok dengan taktik malam tadi.

“Saya memerlukan pemain yang tampil lebih baik dalam bertahan. Beckham (Putra) punya kemampuan bertahan lebih baik. Saddil lebih bagus dalam menyerang dan dia tidak beruntung. Karena ketika dirinya bermain, dia harus diganti akibat kami perlu satu pemain dengan kemampuan bertahan yang lebih baik,” jelasnya.

Juru taktik asal Kroasia itu juga memuji penampilan Adam Alis yang mulai menunjukkan kelasnya. Dalam dua pertandingan terakhir, pemain kelahiran Jakarta itu benar-benar tampil cemerlang.