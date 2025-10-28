Pelatih Persib Bojan Hodak Marah dengan Kinerja Wasit

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku keberatan atas kinerja wasit saat timnya berlaga melawan Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam.

Menurutnya, pertandingan dinodai dengan sikap tak suportif wasit.

Persib yang menang 2 – 0 atas Persis itu bakal mengajukan surat protes kepada operator I-League atas kinerja wasit Rio Permana Putra.

Beberapa keputusan yang diambil Rio dinilai asal dan merugikan tim Persib.

Pertama, wasit Rio memberikan kartu merah kepada pencetak gol pertama Persib, Luciano ‘Lucho’ Guaycochea, melalui pengecekan Video Assistant Referee (VAR) karena melakukan pelanggaran berat pada pemain Persis, Kodai Tanaka.

Tuan rumah akhirnya harus bermain dengan 10 menit sejak menit ke-27.

Kedua, wasit menganulir gol kedua Persib yang dicetak Ramon Tanque menit 45, tanpa me-reviewnya melalui VAR. Rio menilai gol tersebut tidak sah karena Ramon lebih dulu terkena handsball.