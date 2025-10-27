JPNN.com

Senin, 27 Oktober 2025 – 16:00 WIB
Marc Klok Tegur Oknum Bobotoh Kampungan: Jangan Rugikan Klub Sendiri - JPNN.com Jabar
Ilustrasi: Suporter Persib saat menyaksikan pertandingan Persib Bandung di stadion. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Kedewasaan suporter yang datang ke stadion untuk menyaksikan pertandingan sepak bola masih jadi pekerjaan rumah (PR) bagi Persib.

Bobotoh—julukan suporter Persib, yang mengaku mencintai dan mendukung Persib, tetapi mencoreng jalannya pertandingan dengan membuat kerusuhan.

Gelandang yang juga kapten tim Persib, Marc Klok, menyinggung tingkah laku suporter yang merugikan klub, saat pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) Persib melawan tim asal Malaysia, Selangor FC.

Kemenangan Persib di malam itu harus ternodai dengan kerusuhan yang terjadi di tribun penonton. Sejumlah Bobotoh terlibat rusuh dengan suporter Selangor FC.

Para suporter tuan rumah tampak berlarian mengejar pendukung lawan di tribun timur. Petugas steward hingga panpel beranjak membubarkan massa ribut itu.

Belum diketahui, penyebab atau awal mula kejadian tersebut. Bisa dipastikan, Persib akan dijatuhkan sanksi oleh AFC sebab keributan yang terjadi di bangku penonton itu.

“Saya pikir semua tahu tingkah laku seperti apa (yang harus dilakukan di tribun), tapi seiring waktu mungkin orang lupa atau tidak mau tahu,” kata Klok di Bandung, Senin (27/10).

Komentar kapten tim Marc Klok usai keributan di tribun penonton saat laga ACL 2 melawan Selangor FC.
