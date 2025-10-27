Polisi Antisipasi Suporter Persis Menyusup ke Stadion GBLA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Polrestabes Bandung mengungkapkan masih banyak suporter lawan yang nekat datang ke stadion saat timnya tandang ke markas Persib Bandung dalam pertandingan BRI Super League 2025/26.

Padahal sesuai aturan liga, suporter tim tamu dilarang datang ke stadion untuk mendukung klubnya. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya gesekan antarsuporter yang masih terjadi sampai hari ini.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, hari ini sebanyak 1.800 personel diturunkan untuk mengamankan jalannya pertandingan antara Persib melawan Persis Solo.

Pertandingan pekan ke-10 itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Senin (27/10/2025) malam.

“Hari ini kami akan melaksanakan lagi pengamanan pertandingan Persib melawan Persis Solo jam 19.00 WIB. Sesuai informasi, tiket terjual kurang lebih 10 ribu. Kurang lebih pengamanan kami siapkan 1.800 anggota telah disiapkan,” kata Budi ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung.

Menurut Budi, banyak cara yang dipakai suporter tamu untuk nekat datang ke stadion. Kedatangan mereka tidak dilakukan secara terang-terangan, melainkan ‘berkamuflase' seolah-olah pendukung tim tuan rumah.

Para suporter away ini, kata Budi, tidak akan datang secara bergerombol. Mereka datang secara terpisah dan tanpa menggunakan atribut klub.