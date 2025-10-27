Melawan Persib, Persis Fokus Tingkatkan Kepercayaan Diri Pemain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Persis solo bakal menghadapi ujian berat dengan melawan Persib Bandung dalam pertandingan pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam.

Jelang laga, pelatih Persis Peter de Roo mengaku tak ada persiapan khusus. Dia hanya fokus meningkatkan kepercayaan diri para pemain yang baru saja menelan kekalahan di laga sebelumnya.

Nasib Laskar Sambernyawa—julukan Persis—sedang tak beruntung, Mereka tidak pernah menang dalam tujuh pertandingan terakhir.

Kemenangan Persis terakhir kali diraih di laga pembuka Super League melawan Madura United dengan skor 2 – 1

“Sebagian besar pekerjaan kami minggu ini berfokus pada aspek mental dalam persiapan tim,” kata De Roo dalam konferensi pers pralaga.

Juru taktik asal Belanda itu menuturkan, tren negatif yang sedang dialami Persis mempengaruhi mental anak asuhnya.

Hal iu terbukti, di laga sebelumnya mereka takluk dari Malut United 1 – 3