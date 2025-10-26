Liga 1: Persib Siaga 1 Hadapi Persis Solo

JPNN.com

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (26/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung bakal menghadapi tantangan berat melawan Persis Solo pada pertandingan pekan ke-10 BRI Super League 2025/26.

Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam itu, mempertemukan dua klub beda posisi. Persib di peringkat atas, sementara Persis terjerembab di papan bawah.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, dirinya tidak mengerti mengapa Persis ada di peringkat bawah. Padahal tim asuhan Peter de Roo itu punya pertahanan yang disiplin.

Selain itu, Solo juga dihuni pemain-pemain berkualitas, salah satunya mantan striker mereka, Gervane Kastaneer yang musim ini hijrah ke Persis.

Persis juga punya penyerang asing yang sudah mengoleksi tiga gol, Kodai Tanaka.

“Mereka punya banyak pemain bagus, Anda mengatakan dua (pemain), tapi lima sampai enam pemain berbahaya,” kata Hodak di Bandung, Minggu (26/10).

“Mengenai kenapa mereka ada di peringkat 17, saya tidak tahu. Untuk hal ini, saya benar-benar tidak tahu kenapa. Saya hanya melihat beberapa laga terakhir mereka dan mereka tim yang terorganisisr,” lanjutnya.

Katanya, Peter de Roo sebagai nakhoda anyar Persis melakukan pekerjaannya dengan baik. Meski begitu, Hodak tetap respek dan menganggap tim tamu sebagai tim yang kuat.

Penilaian Pelatih Persib Bojan Hodak soal kondisi terpuruk Persis Solo di BRI Super League 2025/26.
