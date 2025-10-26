Melawan Persis, Marc Klok Ogah Hancurkan Ritme Kemenangan Persib  

jabar.jpnn.com, BANDUNG -

Persib Bandung sedang di atas angin saat menghadapi Persis Solo dalam pertandingan pekan ke-10 BRI Super League 2025/26.

Pasalnya, tuan rumah berhasil meraih dua kemenangan beruntun saat melawan PSBS Biak dan matchday ke-3 kontra Selangor FC.

Baca Juga: Persib Bandung Dibayangi Pemain Kelelahan Jelang Laga Lawan Persis

Hasil positif itu otomatis meningkatkan kepercayaan diri skuad asuhan Bojan Hodak, meski mereka didera kelelahan.

Gelandang sekaligus pemegang ban kapten Persib, Marc Klok mengatakan, timnya harus bisa mengalahkan Persis, kalau tidak mau merusak ritme kemenangan yang sedang diraih.

“Besok pertandingan lagi, jadwal sangat padat tapi buat kami bagus karena sedang dalam ritme kemenangan,” kata Klok dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (27/10/2025).

Baca Juga: Christopher Gamel Sebut Selangor FC dan Persib Miliki Perbedaan Level di Asia

Target tiga poin di kandang sendiri itu, selain menjaga tren positif, tapi juga memperbaiki posisi di papan klasemen sementara Super League.

Sampai dengan pekan ke-9, Persib ada di posisi ke-6 dengan nilai 13 poin. Mereka terpaut satu poin dengan Malut United yang ada di atasnya.