Melawan Persis, Marc Klok Ogah Hancurkan Ritme Kemenangan Persib  

Minggu, 26 Oktober 2025 – 15:00 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kiri) dan pemain Marc Klok (kanan) dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (26/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jabar.jpnn.com, BANDUNG -

Persib Bandung sedang di atas angin saat menghadapi Persis Solo dalam pertandingan pekan ke-10 BRI Super League 2025/26.

Pasalnya, tuan rumah berhasil meraih dua kemenangan beruntun saat melawan PSBS Biak dan matchday ke-3 kontra Selangor FC.

Hasil positif itu otomatis meningkatkan kepercayaan diri skuad asuhan Bojan Hodak, meski mereka didera kelelahan.

Gelandang sekaligus pemegang ban kapten Persib, Marc Klok mengatakan, timnya harus bisa mengalahkan Persis, kalau tidak mau merusak ritme kemenangan yang sedang diraih.

“Besok pertandingan lagi, jadwal sangat padat tapi buat kami bagus karena sedang dalam ritme kemenangan,” kata Klok dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (27/10/2025).

Target tiga poin di kandang sendiri itu, selain menjaga tren positif, tapi juga memperbaiki posisi di papan klasemen sementara Super League.

Sampai dengan pekan ke-9, Persib ada di posisi ke-6 dengan nilai 13 poin. Mereka terpaut satu poin dengan Malut United yang ada di atasnya.

Target Marc Klok saat Persib menghadapi Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), besok malam.
