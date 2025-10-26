JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Persib Bandung Dibayangi Pemain Kelelahan Jelang Laga Lawan Persis

Persib Bandung Dibayangi Pemain Kelelahan Jelang Laga Lawan Persis

Minggu, 26 Oktober 2025 – 14:00 WIB
Persib Bandung Dibayangi Pemain Kelelahan Jelang Laga Lawan Persis - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dan pemain Marc Klok dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (26/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan melakoni pertandingan lanjutan kompetisi BRI Super League 2025/26 dengan menghadapi Persis Solo.

Pertandingan pekan ke-10 antara Persib vs Persis digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Senin (27/10/2025) malam.

Tim asuhan Bojan Hodak itu wajib memenangkan pertandingan besok malam, apabila mau masuk di lima besar papan klasemen sementara. Pada pertandingan liga sebelumnya, Persib berhasil menang 3 – 0 atas PSBS Biak.

Baca Juga:

Hasil positif itu memperlebar jarak Persib dengan klub-klub lainnya.

Hodak mengatakan, timnya tak punya banyak waktu untuk recovery pascalaga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Selangor FC, tiga hari lalu atau Kamis (23/10).

Ia mengakui, jika para pemain dideda kelelahan dan dia harus mengubah susunan pemain pertama yang akan diturunkan untuk pertandingan nanti.

Baca Juga:

“Besok laga melawan Persis, satu lagi laga berat yang akan kami mainkan. Kami baru bermain tiga hari yang lalu. Semuanya sempurna di dua pertandingan terakhir, tapi besok mungkin pemain akans sedikit kelelahan dan saya akan melakukan rotasi,” kata Hodak dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Minggu (26/10).

Ia mengabarkan, ada dua sampai tiga pemain yang sakit dan besar kemungkinan absen. Kemudian, bek asing Frans Putros juga masih dalam pantauan tim medis setelah mengalami cedera dalam sesi latihan ACL 2.

Bojan Hodak sampaikan kondisi pemain Persib jelang pertandingan melawan Persis Solo di Stadion GBLA.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pelatih persib persib vs persis bojan hodak pemain kelelahan thom haye frans putros bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU