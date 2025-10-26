Persib Bandung Dibayangi Pemain Kelelahan Jelang Laga Lawan Persis

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan melakoni pertandingan lanjutan kompetisi BRI Super League 2025/26 dengan menghadapi Persis Solo.

Pertandingan pekan ke-10 antara Persib vs Persis digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Senin (27/10/2025) malam.

Tim asuhan Bojan Hodak itu wajib memenangkan pertandingan besok malam, apabila mau masuk di lima besar papan klasemen sementara. Pada pertandingan liga sebelumnya, Persib berhasil menang 3 – 0 atas PSBS Biak.

Hasil positif itu memperlebar jarak Persib dengan klub-klub lainnya.

Hodak mengatakan, timnya tak punya banyak waktu untuk recovery pascalaga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Selangor FC, tiga hari lalu atau Kamis (23/10).

Ia mengakui, jika para pemain dideda kelelahan dan dia harus mengubah susunan pemain pertama yang akan diturunkan untuk pertandingan nanti.

“Besok laga melawan Persis, satu lagi laga berat yang akan kami mainkan. Kami baru bermain tiga hari yang lalu. Semuanya sempurna di dua pertandingan terakhir, tapi besok mungkin pemain akans sedikit kelelahan dan saya akan melakukan rotasi,” kata Hodak dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Minggu (26/10).

Ia mengabarkan, ada dua sampai tiga pemain yang sakit dan besar kemungkinan absen. Kemudian, bek asing Frans Putros juga masih dalam pantauan tim medis setelah mengalami cedera dalam sesi latihan ACL 2.