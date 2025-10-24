Christopher Gamel Sebut Selangor FC dan Persib Miliki Perbedaan Level di Asia

JPNN.com

Jumat, 24 Oktober 2025 – 10:25 WIB
Pelatih interim Christopher Gamel dalam konferensi pers pascalaga AFC Champions League Two (ACL 2) kontra Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN,com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Selangor FC harus mengakui dominasi Persib Bandung dalam pertandingan ke-3 AFC Champions League Two (ACL 2). Mereka kalah 2 – 0 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Dua gol semalam dicetak oleh Adam Alis (28’) dan Andrew Jung (66’) lewat tendangan penalti.

Kekalahan ini memperpanjang rekor buruk The Red Giants—julukan Selangor FC—yang tak pernah menang di ACL 2. Posisinya terpuruk di peringkat paling bawah klasemen sementara Grup G.

Pelatih interim Selangor FC Christopher Gamel mengakui semalam tuan rumah tampil begitu baik. Anak asuhnya kesulitan membobol pertahanan Persib yang rapat.

Sebaliknya, Persib justru dengan mudah bisa mendobrak pertahanan mereka yang sudah dibangun sebegitu rapat.

“Secara keseluruhan, tentu kami kecewa. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Persib dan kepada Bojan (pelatih Persib), teman saya, karena mereka tampil dengan sangat baik dan akurat dalam permainan mereka. Sementara kami tidak demikian,” kata Hodak usai pertandingan, dikutip Jumat (24/10/2025).

Juru taktik asal Prancis itu menuturkan, perbedaan level di tingkat Asia adalah kemampuan tim dalam mencetak gol saat memiliki peluang. Poin itu lah yang tidak dimiliki Selangor, malam tadi.

Satu-satunya peluang berbahaya yang didapatkan Faisal Halim cs ialah penetrasi Alvin Fotres yang melewati 4 – 5 pemain Persib, meski akhirnya bola membentur mistar gawang.

Reaksi Christopher Gamel usai Selangor FC dikalahkan Persib Bandung 2 - 0 pada laga ACL 2.
