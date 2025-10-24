JPNN.com

Pelatih Persib Bojan Hodak Puji Peforma Pemainnya dan Harapkan Lolos Fase Grup ACL 2

Jumat, 24 Oktober 2025 – 08:30 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak Puji Peforma Pemainnya dan Harapkan Lolos Fase Grup ACL 2 - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Adam Alis dalam konferensi pers pascalaga AFC Champions League Two (ACL 2) kontra Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Persib Bandung melanjutkan tren positif dengan meraih kemenangan saat menghadapi Selangor FC dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam.

Maung Bandung menang dengan skor 2 – 0, berkat gol yang dicetak Adam Alis dan Andrew Jung.



Kemenangan ini pun mengantarkan Persib memimpin puncak klasemen sementara Grup G ACL 2 dengan raihan 7 poin.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, timnya mengalami sedikit kesulitan untuk mengalahkan Selangor FC. Namun, permainan cemerlang yan ditunjukkan anak asuhnya, membuat mereka akhirnya bisa meraih poin maksimal.

“Permainan yang bagus. Saya katakan sebelum laga ini bahwa ini akan sulit karena Selangor adalah tim yang bagus, tetapi saya pikir kami bermain lebih baik hari ini. Kami bermain sangat baik di 30 menit awal dan setelah kami mencetak gol mungkin lawan mencoba untuk mengejar,” kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga.



Dari keseluruhan pertandingan, Hodak mengaku puas atas kinerja para pemain. Ia menyebut, Selangor FC bahkan tak punya peluang berarti yang mengancam gawang Teja Paku Alam.

Timnya sempat kerepotan di babak kedua, saat tim tamu membuat sejumlah perubahan.

Komentar Pelatih Persib Bojan Hodak usai timnya berhasil melibas Selangor FC dengan skor 2 - 0 di Stadion GBLA.
