Menang atas Selangor FC, Persib Pimpin Klasemen Grup G ACL 2

Persib Bandung memimpin klasemen sementara Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) seusai mengalahkan Selangor FC dengan skor meyakinkan 2 – 0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Kamis (23/10/2025) malam.

Kemenangan ini membuat Persib mendapatkan nilai tujuh poin, unggul atas Bangkok United yang berada di posisi kedua dengan enam poin.

Di bawahnya, ada Lion City Sailors, menempati peringkat ketiga dengan empat poin, sementara Selangor FC masih menjadi juru kunci tanpa raihan poin.

Sejak menit awal, Persib tampil agresif dan langsung menekan pertahanan lawan. Peluang pertama datang pada menit 12 melalui aksi individu Uilliam Barros, tetapi tendangannya masih mampu diamankan kiper Selangor FC.

Gol yang ditunggu ribuan Bobotoh akhirnya tercipta pada menit ke-30. Melalui skema serangan balik cepat, umpan Marc Klok berhasil dimanfaatkan Adam Alis untuk membobol gawang lawan.

Tendangan Adam Alis gagal dijegal oleh kiper, dan membawa Persib unggul 1 – 0.

Tiga menit berselang, Barros kembali mengancam melalui tendangan keras dari luar kotak penalto, tetapi bola masih melebar di sisi kanan gawang Selangor FC.