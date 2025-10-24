JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Menang atas Selangor FC, Persib Pimpin Klasemen Grup G ACL 2

Menang atas Selangor FC, Persib Pimpin Klasemen Grup G ACL 2

Jumat, 24 Oktober 2025 – 07:30 WIB
Menang atas Selangor FC, Persib Pimpin Klasemen Grup G ACL 2 - JPNN.com Jabar
Gelandang Persib Adam Alis mencuri bola dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025). Foto: AFC 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Persib Bandung memimpin klasemen sementara Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) seusai mengalahkan Selangor FC dengan skor meyakinkan 2 – 0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Kamis (23/10/2025) malam.

Kemenangan ini membuat Persib mendapatkan nilai tujuh poin, unggul atas Bangkok United yang berada di posisi kedua dengan enam poin.

Baca Juga:

Di bawahnya, ada Lion City Sailors, menempati peringkat ketiga dengan empat poin, sementara Selangor FC masih menjadi juru kunci tanpa raihan poin.

Sejak menit awal, Persib tampil agresif dan langsung menekan pertahanan lawan. Peluang pertama datang pada menit 12 melalui aksi individu Uilliam Barros, tetapi tendangannya masih mampu diamankan kiper Selangor FC.

Gol yang ditunggu ribuan Bobotoh akhirnya tercipta pada menit ke-30. Melalui skema serangan balik cepat, umpan Marc Klok berhasil dimanfaatkan Adam Alis untuk membobol gawang lawan.

Baca Juga:

Tendangan Adam Alis gagal dijegal oleh kiper, dan membawa Persib unggul 1 – 0.

Tiga menit berselang, Barros kembali mengancam melalui tendangan keras dari luar kotak penalto, tetapi bola masih melebar di sisi kanan gawang Selangor FC.

Persib Bandung memimpin klasemen sementara Grup G AFC Chmapions League Two (ACL 2) usai mengalahkan wakil Malaysia, Selangor FC dengan skor 2 - 0.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib persib menang afc champions league 2 adam alis persib acl 2 grup g acl 2 andrew jung persib vs selangor fc

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU