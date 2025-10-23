JPNN.com

Lawan Persib, Selangor FC Mengusung Misi Kebangkitan di ACL 2

Kamis, 23 Oktober 2025 – 15:15 WIB
Lawan Persib, Selangor FC Mengusung Misi Kebangkitan di ACL 2 - JPNN.com Jabar
Pelatih interim Selangor FC Christophe Gamel (kiri) dan pemain Noor Al Rawabdeh (kanan) dalam konferensi pers AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (22/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Selangor FC belum menyerah meski belum memiliki poin dalam kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2).

Tergabung di Grup G, Selangor adalah juru kunci dengan nilai nol dalam dua pertandingan. Mereka kalah dari Bangkok United dan Lion City Sailors.

Malam ini, tim berjuluk The Red Giants akan melakoni pertandingan yang sulit. Selangor bakal menghadapi wakil Indonesia, Persib Bandung, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Baca Juga:

Wakil Malaysia itu ingin mencuri poin pertamanya di stadion berkapasitas 38 ribu penonton itu.

“Kami punya persiapan yang baik. Kami sangat antusias untuk memainkan pertandingan ini,” kata Gelandang Selangor, Noor Al Rawabdeh, dikutip Kamis (23/10/2025).

Pemain asal Yordania itu mengaku timnya memang mengawali langkah di ACL 2 dengan kurang mulus. Kekalahan beruntun di dua laga perdana, dan ingin ada di posisi paling buncit.

Baca Juga:

Meski begitu, rentetan hasil minor itu tak menciutkan nyali Selangor untuk menantang Persib.

“Kami memulai turnamen ini dengan buruk, tapi kami masih punya empat pertandingan, dan kami akan terus berjuang sampai pertandingan terakhir,” tegasnya.

Wakil Malaysia di ACL 2, Selangor FC, mengusung misi kebangkitan saat melawan Persib Bandung.
