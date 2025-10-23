Lawan Persib, Selangor FC Mengusung Misi Kebangkitan di ACL 2

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Selangor FC belum menyerah meski belum memiliki poin dalam kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2).

Tergabung di Grup G, Selangor adalah juru kunci dengan nilai nol dalam dua pertandingan. Mereka kalah dari Bangkok United dan Lion City Sailors.

Malam ini, tim berjuluk The Red Giants akan melakoni pertandingan yang sulit. Selangor bakal menghadapi wakil Indonesia, Persib Bandung, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Wakil Malaysia itu ingin mencuri poin pertamanya di stadion berkapasitas 38 ribu penonton itu.

“Kami punya persiapan yang baik. Kami sangat antusias untuk memainkan pertandingan ini,” kata Gelandang Selangor, Noor Al Rawabdeh, dikutip Kamis (23/10/2025).

Pemain asal Yordania itu mengaku timnya memang mengawali langkah di ACL 2 dengan kurang mulus. Kekalahan beruntun di dua laga perdana, dan ingin ada di posisi paling buncit.

Meski begitu, rentetan hasil minor itu tak menciutkan nyali Selangor untuk menantang Persib.

“Kami memulai turnamen ini dengan buruk, tapi kami masih punya empat pertandingan, dan kami akan terus berjuang sampai pertandingan terakhir,” tegasnya.