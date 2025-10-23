Polrestabes Bandung Terjunkan 2.000 Personel Amankan Laga Persib vs Selangor

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Polrestabes Bandung melakukan pengamanan ketat pada laga ketiga Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26, yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), hari ini, Kamis (23/10/2025) malam.

Laga tersebut, akan mempertemukan tim asal Indonesia Persib Bandung dan asal Malaysia Selangor FC.

Animo pertandingan ini diprediksi tinggi, mengingat kedua tim sama-sama mengejar kemenangan untuk meraih tiga poin. Selain itu, akan banyak Bobotoh yang menyaksikan laga tersebut.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 10 ribu tike pertandingan malam nanti ludes terjual. Hal ini pun jadi atensi pihak kepolisian.

"Nanti malam pertandingan Persib melawan Selangor itu jadi atensi bagi jajaran Polrestabes Bandung karena melibatkan klub dari luar luar negeri dan secara laporan kami mendapat laporan sampai hari ini sudah terjual 18.000," kata Budi di Mapolsek Sukajadi, Kota Bandung, Kamis (23/10/2025).

Adapun untuk mengamankan jalannya laga, Budi menuturkan pihaknya akan mengerahkan ribu personel. Petugas akan disebar di sejumlah titik di sekitaran Stadion GBLA.

"Pengamanan kami kuatkan kurang lebih ada 2000 personel yang kami akan berikan pengamanan di GBLA," ucapnya.