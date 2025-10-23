Selangor FC Mengusung Misi Permalukan Persib di Hadapan Ribuan Bobotoh

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Klub asal Malaysia, Selangor FC akan menantang Persib Bandung dalam pertandingan ke-3 AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), hari ini Kamis (23/10/2025) malam.

Selangor FC datang dengan kekuatan penuh, meski mereka kini ditangani pelatih interim, Christophe Gamel.

Kehadiran pelatih baru ini pun membawa perubahan yang cukup signifikan bagi klub berjuluk The Red Giants itu.

Gamel mengaku mengenal secara pribadi sosok pelatih kepala Persib, Bojan Hodak. Melalangbuana melatih klub lokal Malaysia, nama Hodak pastinya tak asing di Negeri Jiran.

“Saya kenal Bojan, dan saya melihat timnya. Dia orang yang baik. Saya beruntung bisa berbagi momen dengannya,” kata pria asal Prancis itu, dikutip Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, Persib Bandung adalah klub berbahaya yang dihuni pemain-pemain bagus. Namun, ia tak gentar dan memilih fokus pada persiapan timnya.

Selangor FC, kata Gamel, juga punya kedalaman materi yang bagus.