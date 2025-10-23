Marc Klok Optimistis Bawa Persib Lolos Fase Grup ACL 2

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Gelandang Persib Marc Klok bertekad membawa timnya lolos dari fase grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Mimpinya tersebut bisa diwujudkan asal Persib bisa mengalahkan Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), hari ini Kamis (22/10/2025) malam.

Kapten Persib itu menuturkan, Selangor FC adalah salah satu klub besar di Asia Tenggara yang harus diwaspadai. Meski tim tamu tengah terpuruk, tetapi mereka berhasil mencetak gol di setiap pertandingan.

Pada pertandingan besok, ada satu nama yang bisa membahayakan timnya, yakni Faisal Halim. Winger keturunan Melayu itu dikenal pandai mengecoh lawan dan mengeksekusi bola ke gawang lawan. Klok pun mengakui kualitas pemain kelahiran Pulau Pinang itu.

“Saya rasa mereka memiliki pemain yang bagus. Jadi tidak hanya dia (Faisal Halim),” kata Klok dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Rabu (22/10/2025).

Namun, Klok tak mau fokus pada kekuatan lawan. Ia dan rekan-rekannya sudah berlatih dan melakukan persiapan yang matang untuk kemenangan besok malam.

“Kami juga memiliki pemain yang bagus. Jadi kami adalah tim yang lebih fokus untuk melihat kualitas dari kami sendiri, dari tim sendiri. Memaksimalkan kekuatan kami. Jadi kami lihat besok, tim mana yang lebih baik di lapangan,” ungkapnya.