Persib vs Selangor FC: Duel Bernuansa Rivalitas Indonesia – Malaysia

Persib Bandung akan menghadapi Selangor FC dalam matchday ke-3 AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam.

Laga ini diprediksi bakal berjalan menarik sebab ada rivalitas antarnegara, Indonesia – Malaysia di dalamnya.

Pelatih Persib Bojan Hodak punya pengalaman panjang di negeri Jiran itu. Sebelum ke Indonesia, Hodak adalah pelatih di sejumlah klub lokal di sana.

Kuala Lumpur FC, Johor Darul Ta'zim (JDT), dan Kelantan FA adalah klub-klub yang pernah Hodak latih. Timnas Malaysia U-19 juga pernah menggunakan jasa pelatih berusia 54 tahun itu.

Hodak pun cukup emosional menatap laga penuh rivalitas besok malam.

“Besok akan menjadi pertandingan yang sulit, saya ada persaingan antara Indonesia dan Malaysia di sana. Mereka (Selangor FC) adalah salah satu klub terbesar di Malaysia dan ini akan sulit,” kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Rabu (22/10).

Hodak menuturkan, Selangor FC kini ditangani pelatih interim, Christophe Gamel yang membawa perubahan signifikan bagi klub berjuluk The Red Ants itu.