Laga Malut United vs Persib Resmi Mundur

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Pertandingan pekan ke-12 BRI Super League 2025/26 antara Malut United dan Persib Bandung mengalami penyesuaian jadwal.

Laga yang semula dijadwalkan pada 9 November 2025, kini akan digelar pada 14 Desember 2025 di Stadion Kie Raha, Ternate.

Perubahan jadwal ini tertuang dalam surat resmi bernomor 1640/LI-KOM/X/2025 yang ditandatangani oleh Direktur Kompetisi, Asep Saputra.

Penyesuaian dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap klub Indonesia yang tengah berjuang di ajang AFC Champions League Two (ACL 2), di mana Persib menjadi salah satu wakil Tanah Air.

Penyesuaian ini mempertimbangkan jarak tempuh serta padatnya agenda pertandingan yang dijalani tim.

Diketahui, Persib harus menghadapi perjalanan panjang dalam kompetisi Asia yang digelar di luar negeri sebelum kembali ke agenda domestik.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan, mengatakan perubahan jadwal ini memberi ruang bagi tim untuk menjaga performa dan meminimalisir kelelahan pada pemain.