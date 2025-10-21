ACL 2: Persib Bandung Waspadai Taktik Pelatih Baru Selangor FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Bek Persib Julio Cesar mengaku siap tempur menghadapi Selangor FC pada matchday ke-3 AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Selangor FC.

Babak penyisihan Grup G itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (21/10/2025) malam.

Cesar mengatakan, timnya sudah mempelajari kekuatan Selangor FC. Tim berjuluk The Red Giants dihuni pemain-pemain bagus yang diyakini bisa merepotkan lini pertahanan skuad Maung.

Pemain asal Brasil itu menuturkan, Selangor FC baru saja mengganti pelatihnya dari Katsuhito Kinoshi (Jepang) ke pelatih interim Christophe Gamel.

Di bawah pelatih baru, kata Cesar, Selangor menunjukkan tajinya sebagai klub Asia yang berbahaya.

Baca Juga: Gelandang Persib Lucino Guaycoachea Akhirnya Cetak Gol Perdana

“Kami melihat Selangor mengubah pelatihnya, dalam beberapa pertandingan terakhir juga mereka berhasil meraih kemenangan, mereka lebih berkembang sekarang,” kata Cesar di Bandung, Selasa (21/10).

Namun ia pun tak mengecilkan timnya. Persib Bandung juga berkembang dan tunjukkan taringnya sebagai juara bertahan Liga 1 di kancah Asia.