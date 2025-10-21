Gelandang Persib Lucino Guaycoachea Akhirnya Cetak Gol Perdana

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Gelandang Persib Lucino Guaycoachea akhirnya mencetak gol pertamanya saat mengalahkan PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Gol Lucho menggenapkan kedudukan Persib menjadi 3 – 0 dalam laga pekan ke-9 BRI Super League 2025/26.

Lucho mengatakan, dia ingin mencetak gol-gol berikutnya, termasuk saat menjamu Selangor FC dalam AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025).

Golnya ke gawang PSBS Biak jadi motivasi Lucho untuk terus memberikan penampilan terbaiknya.

“Ini sangat bagus bisa mencetak gol di sini, karena saya tidak bisa menetak gol melawan Persita dari penalti. Jadi saya sangat ingin mencetak gol,” kata Lucho di Bandung, Selasa (21/10).

Pemain asal Argentina itu sebelumnya gagal mengeksekusi bola penalti saat melawan Persita Tangerang. Belajar dari kesalahan, Lucho memperbaikinya di sesi latihan.

Pembuktiannya pun berhasil. Lucho akhirnya ‘pecah telur' dengan membobol gawang PSBS setelah mengecoh kiper dengan tendangan mendatarnya.