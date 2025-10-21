JPNN.com

ACL 2: Bojan Hodak Bongkar Kekuatan Selangor FC, Waspadai 1 Nama

Selasa, 21 Oktober 2025 – 14:14 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi perlawanan Selangor FC dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2). Ini menjadi laga ketiga Maung Bandung di kompetisi Asia.

Skuad asuhan Bojan Hodak ini tengah dalam kekuatan penuh saat menjamu Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025).

Tim juga di atas angin karena dalam dua laga yang sudah dijalani, Persib meraih satu kali kemenangan dan seri.

Persib saat ini menghuni peringkat kedua klasemen sementara Grup G dengan mengemas empat poin. Sementara, Selangor FC berada di posisi paling buncit tanpa poin usai mengalami dua kekalahan beruntun oleh Bangkok United dan Lion City Sailors.

Selangor FC saat ini sedang dalam transisi pergantian pelatih dari Katsuhito Kinoshi (Jepang) ke pelatih interim Christophe Gamel.

Manajemen Selangor masih belum menujuk pelatih resminya hingga kini. Namun, Gamel yang dipercaya jadi pelatih sementara mampu membawa The Red Giants—julukan Selangor FC, bangkit.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, Selangor FC adalah tim bagus yang tak boleh diremehkan oleh anak asuhnya.

Di bawah kepemimpinan Christophe Gamel, Hodak meyakini Selangor FC bisa memberi perlawanan yang berarti.

Begini penilaian pelatih Persib soal kekuatan Selangor FC jelang pertandingan di AFC Champions League Two (ACL 2).
