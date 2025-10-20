Thom Haye Mulai Buktikan Kualitas Diri di Persib
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -
Gelandang Persib Thom Haye mulai menemukan sentuhannya di klub baru yang dibelanya, Persib Bandung.
Haye tampil dengan baik saat Persib mengalahkan PSBS Biak 3 – 0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025).
Thom Haye mengawali kariernya di Bandung tak begitu mulus. Banyak Bobotoh—julukan Persib—yang mengkritik penampilan pemain keturunan Belanda itu.
Penampilanya dinilai tak sesuai ekspekstasi Bobotoh, seperti saat membela Timnas Indonesia.
Setelah tampil dalam empat pertandingan, performa Haye pun mulai membaik. Dia kini membungkam kritikan Bobotoh dengan kontribusinya.
Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, Thom Haye adalah pemain yang bagus. Sejak awal merekrutnya, dia tak meragukan kualitas individu Haye.
Hodak pun tak menyesali keputusannya mendatangkan pemain yang dijuluki ‘The Professor' itu.
Penampilan Thom Haye menjadi sorotan saat tampil apik saa Persib mengalahkan PSBS Biak 3 - 0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman.
