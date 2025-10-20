Komentar Bojan Hodak Soal Pengganti Pelatih Timnas Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Rumor pergantian pelatih Timnas Indonesia kembali menjadi sorota hangat usai pemecatan Patrick Kluivert oleh PSSI pada Kamis (16/10/2025).

Pemecatan itu menjadi akhir dari masa sulit sang pelatih asal Belanda setelah gagal membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026.

Kegagalan di ronde ke-4 kualifikasi zona Asia, terutama setelah kekalahan beruntun dari Arab Saudi (2-3Adan Irak (1-0) membuat posisi Kluivert tak lagi bisa dipertahankan.

Tak butuh waktu lama, berbagai spekulasi pun bermunculan tentang siapa yang akan menjadi pengganti Kluivert.

Nama-nama besar muncul. Ada Jesus Casas, mantan pelatih Irak, Timur Kapadze, arsitek yang pernah menangani Uzbekistan. Lalu muncul Roberto Mancini, Louis van Gaal, hinga wacana kembalinya Shin Tae-yong.

Namun, di tengah deretan nama asing itu, muncul satu nama yang tengah naik daun di kompetisi domestik, yakni Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung.

Prestasi Bojan Hodak bersama Maung Bandung memang mencuri perhatian. Ia sukses membawa Persib menjadi tim dengan permainan paling stabil di kompetisi dalam negeri. Di bawah arahannya, Persib dua kali menjadi juara Liga 1 berturut-turut yaitu musim 2023/24 dan 2024/25.

Namun, ketika rumor itu disampaikan kepadanya, pelatih asal Kroasia itu hanya tersenyum dan melempar jawaban singkat.