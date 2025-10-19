Portina Siap Gelar Festival Olahraga Masyarakat Kota Depok

JPNN.com

Minggu, 19 Oktober 2025 – 07:00 WIB
Ketua dan para pengurus Portina Depok seusai menggelar rakor. Foto : Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia (Portina) Kota Depok akan menggelar Festival Olahraga Masyarakat Kota Depok (Formarot) yang diikuti oleh siswa SD dan SMP.

Hal tersebut disampaikan, seusai rapat koordinator (rakor) yang digelar di Auditorium PGRI Depok.

Ketua Portina Kota Depok, Irfan Januar mengatakan bahwa Portina merupakan wadah bagi olahraga tradisional, untuk menjaga warisan bangsa agar tetap hidup dan berkembang.

“Portina ini membina cabang egrang, terompah, hadang, ketapel, dan panah tradisional,” ucapnya

Dirinya menuturkan dalam waktu dekat, akan ada beberapa kegiatan yang akan digelar.

“Bulan depan kami akan menggelar Formarot yang diikuti oleh siswa SD dan SMP di Kota Depok, untuk cabang terompah, hadang, egrang,” tuturnya.

Kemudian, pada November 2025, Portina juga akan mengirimkan sejumlah atlet untuk mengikuti lomba Portina di Karawang, Jawa Barat.

“Kami akan mengirimkan 32 atlet jenjang SD untuk mengikuti cabang hadang, terombah, egrang, ketapel, dan panah tradisional. Untuk lokasinya di Karawang,” jelasnya.

