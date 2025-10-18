Pelatih PSBS Biak Mengakui Kesulitan Kalahkan Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PSBS Biak harus kembali menelan hasil minor saat menjamu Persib di Stadion Maguwoharjo. Sleman, Jumat (17/10/2025) malam.

Kekalahan ini juga memperpanjang tren buruk PSBS Biak tiap kali tampil di kandang.

Pelatih PSBS Divaldo Alves mengatakan, timnya sudah berusaha keras untik tidak kalah. Namun, tim tamu tampil begitu baik dan solid sehingga menyulitkan pemainnya untuk mengembangkan permainan.

Kata Alves, di babak pertama timnya mau coba mendominasi pertandingan. Gol cepat jadi target pasukan tim berjuluk Badai Pasifik itu.

“Babak pertama kami mau jaga dan kontrol Persib Bandung supaya mereka tidak bisa masuk ke kotak penalti,” kata Alves usai pertandingan, dikutip Sabtub(18/10).

Juru taktik asal Portugal itu pun memuji penampilan kiper berusia 30 tahun, Kadu, yang malam tadi tampil apik di bawah mistar gawang.

Eks kiper Porto FC itu berulang kali menggagalkan peluang yang diciptakan Persib.

“Ada beberapa kali mereka shooting, kena tiang. Kadu bagus, terus baliknlagi. Ada beberapa momentum mereka naik, kami tetap jaga dan tetap fokus untuk bertahan,” jelasnya.