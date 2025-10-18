Kemenangan Persib atas PSBS Biak Jadi Modal Penting Bangkitkan Mental Pemain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil mengalahkan PSBS Biak dengan tiga gol tanpa balas di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025).

Masing-masing gol dicetak oleh Andrew Jung (penalti menit 45), Uilliam Barros (58’), dan Luciano Guaycochea (76’).

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku senang dan bangga dengan hasil akhir yang diraih timnya.

Sempat terburu-buru di awal pertandingan, tetapi akhirnya pemain bisa memecah kebuntuan setelah rentetan peluang yang tercipta.

“Pertandingan yang bagus, pertahanan yang bagus, karena tidak kebobolan gol. Mereka hanya punya satu peluang dan secara penyerangan kami bisa mencetak tiga gol,” kata Hodak usai pertandingan, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Menurut Hodak, timnya mendominasi jalannya pertandingan. Tuan rumah tak banyak memiliki peluang berarti yang mengancam gawang Teja Paku Alam.

Gawang PSBS yang dijaga kiper Timnas Angola, Kadu, justru hampir kebobolan beberapa kali.

Karena itu, Hodak Senang karena Persib bisa menciptakan tiga gol dan gawangnya bersih.