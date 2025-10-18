JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Kemenangan Persib atas PSBS Biak Jadi Modal Penting Bangkitkan Mental Pemain

Kemenangan Persib atas PSBS Biak Jadi Modal Penting Bangkitkan Mental Pemain

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 11:15 WIB
Kemenangan Persib atas PSBS Biak Jadi Modal Penting Bangkitkan Mental Pemain - JPNN.com Jabar
Gelandang Persib Luciano Guaycochea merayakan gol ke gawang PSBS Biak pada pertandingan pekan kesembilan Super League 2025/26 di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jumat (17/10/2025) malam. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil mengalahkan PSBS Biak dengan tiga gol tanpa balas di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025).

Masing-masing gol dicetak oleh Andrew Jung (penalti menit 45), Uilliam Barros (58’), dan Luciano Guaycochea (76’).

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku senang dan bangga dengan hasil akhir yang diraih timnya.

Baca Juga:

Sempat terburu-buru di awal pertandingan, tetapi akhirnya pemain bisa memecah kebuntuan setelah rentetan peluang yang tercipta.

“Pertandingan yang bagus, pertahanan yang bagus, karena tidak kebobolan gol. Mereka hanya punya satu peluang dan secara penyerangan kami bisa mencetak tiga gol,” kata Hodak usai pertandingan, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Menurut Hodak, timnya mendominasi jalannya pertandingan. Tuan rumah tak banyak memiliki peluang berarti yang mengancam gawang Teja Paku Alam.

Baca Juga:

Gawang PSBS yang dijaga kiper Timnas Angola, Kadu, justru hampir kebobolan beberapa kali.

Karena itu, Hodak Senang karena Persib bisa menciptakan tiga gol dan gawangnya bersih.

Begini kata-kata Bojan Hodak usai Persib berhasil mengalahkan PSBS Biak dengan tiga gol tanpa balas.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pelatih persib persib menang bojan hodak psbs biak psbs vs persib lucho guaycochea uilliam barros pereira andrew jung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU