2.252 Pesilat Meriahkan BNN Cup 6

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok kembali menggelar BNN Cup 6 Tahun 2025 yang berlangsung di GOR Kota Depok.

Kejuaraan antarpelajar tingkat nasional yang mempertandingkan cabang olahraga pencak silat ini, berlangsung mulai 16 hingga 19 Oktober 2025 mendatang.

Tahun ini, kompetisi berlangsung lebih semarak dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tercatat sebanyak 2.252 atlet dari 134 kontingen yang berasal dari 10 provinsi di Indonesia turut ambil bagian dalam ajang tersebut.

Ketua Panitia BNN Cup 6, Luciana mengungkapkan rasa bangganya, atas antusiasme peserta yang terus meningkat setiap tahunnya.

“Peserta tahun ini luar biasa. Sebanyak 2.252 atlet dari berbagai provinsi bertanding. Ini menandakan BNN Cup semakin dikenal dan diminati pelajar dari seluruh Indonesia,” ucapnya.

Luciana menambahkan, BNN Cup tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana pembinaan karakter generasi muda agar menjauhi penyalahgunaan narkoba. Selain itu, BNN Cup 6 menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi antarpelajar dari berbagai daerah.

"Harapannya, para atlet tidak hanya berprestasi di bidang olahraga, tetapi juga menjadi pelopor generasi sehat dan bebas narkoba,” tuturnya.