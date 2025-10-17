Persib Kehilangan Frans Putros dan 3 Pemain Senior saat Lawan PSBS Biak

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung dalam kekuatan penuh saat menantang PSBS Biak dalam pertandingan pekan ke-9 BRI Super League 2025/26.

Lima pemain yang sebelumnya memperkuat tim nasional, sudah kembali ke klub. Hanya Frans Putros yang tak diboyong karena hukuman kartu merah yang diterimanya di laga sebelumnya.

"Semua sudah bagus, semua sudah kembali, pemain-pemain tim nasional sudah kembali, memiliki waktu beberapa hari untuk memulihkan kondisi dan bermain di pertandingan," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, dikutip Jumat (17/10/2025).

Maung Bandung memulai persiapan lebih awal. Jeda FIFA Matchday dimanfaatkan Bojan Hodak cs untuk mematangkan strategi di lapangan.

"Kami memiliki waktu latihan yang cukup jelang pertandingan dan saya berharap kami bisa meraih hasil yang bagus," tuturnya.

Dalam perjalanan ini, Bojan Hodak tak membawa beberapa penggawanya, seperti Frans Putros, Adam Przybek, Rezaldi Hehanussa, Achmad Jufriyanto. Pemain-pemain muda juga absen karena mereka tampil di Elite Pro Academy (EPA) U-20.

"Hanya Putros karena dia mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya dan penjaga gawang Adam Przybek yang sakit, sehingga keduanya tidak bersama kami. Namun, sisanya bersama kami," tuturnya. (mcr27/jpnn)