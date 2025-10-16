PSBS Biak Waspadai Kebangkitan Persib Bandung

JPNN.com

Kamis, 16 Oktober 2025 – 21:30 WIB
Pelatih PSBS Biak Divaldo Alves. Foto: dokumentasi LIB

jabar.jpnn.com, BANDUNG - PSBS Biak bakal menghadapi juara bertahan Persib Bandung pada pertandingan pekan ke-9 BRI Super League 2025/26.

Berstatus sebagai tuan rumah, PSBS mau memanfaatkan hasil negatif yang tengah dihadapi Persib.

Meskipun PSBS tak pernah menang saat bermain di markasnya, Stadion Maguwoharjo, tetapi pasukan Divaldo Alves ini punya keyakinan bisa mengalahkan Persib, besok malam.

Pelatih Divaldo Alves mengatakan, Persib Bandung besok datang dengan penuh ambisi menang.

Anak asuhnya harus mewaspadai kebangkitan yang diusung pasukan Maung Bandung itu.

"Persib Bandung pasti motivasi tinggi karena menang saat melawan Bangkok United, tetapi sebelum itu mereka kalah dari Persita Tangerang. Pasti mereka datang dengan agresif dari awal pertandingan," kata Alves dalam konferensi pers pralaga, Kamis (16/10).

Juru taktik asal Portugal itu membocorkan, timnya bisa saja mengalahkan Persib. Caranya, mereka harus bermain bertahan di menit-menit awal.

PSBS tak boleh kebobolan di awal, sebab itu bisa meruntuhkan mental hingga akhir laga.

Rencana PSBS Biak mengalahkan juara bertahan Persib Bandung. Mental pemain diuji.
