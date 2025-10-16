Pengamat Sindir Federasi Usai Pemecatan Patrick Kluivert, Indra Jaya: Apa yang Dicari PSSI?

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Patrick Kluivert resmi dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia.

Pemecatan pelatih asal Belanda itu tak terlepas dari kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.

Garuda harus mengubur mimpinya karena tersingkir di ronde ke-4 kualifikasi usai kalah dari Arab Saudi dan Irak.

Pengamat Sepak Bola Bandung, Indra Jaya justru masih mempertanyakan alasan PSSI menunjuk Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong (STY), pelatih yang berhasil membawa Indonesia melangkah jauh di babak kualifikasi Piala Dunia.

"Buat apa kemarin mengganti STY dengan Kluivert di tengah babak kualifikasi piala dunia. Seharusnya kalau mau, melanjutkan dulu STY, ketika gagal baru Kluivert masuk," kata Indra di Bandung, Kamis (16/10/2025).

Indra juga mengkritik langkah PSSI yang memecat STY dan mengganti pelatih untuk kemudian dipecat lagi setelah gagal.

"Ini dalam perjalanan, mengganti pelatih yang bisa membawa timnas ke ronde ketiga, kok malah dipecat dan diganti dengan pelatih yang setelah gagal dipecat juga. Jadi apa yang dicari PSSI?," tegasnya.

Di sisi lain, menurut Indra, pemecetan Patrick Kluivert sesuai dengan harapan masyarakat.