Persib Kirim Sinyal Bahaya untuk PSBS Biak, Adam Alis Singgung Mental Pemain

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung bakal menantang PSBB Biak dalam pertandingan pekan ke-9 BRI Super League 2025/26 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025).

Kemenangan menjadi target pasukan Bojan Hodak untuk bisa memperbaiki posisi klasemen. Sampai pekan ke-8, Persib masih ada di luar lima besar.

Mereka ada di posisi ke-7 dengan nilai 10 poin. Dalam enam pertandingan yang sudah dijalani, Persib mengumpulkan tiga kali menang, sekali seri, dan dua kekalahan.

Gelandang Persib Adam Alis mengatakan, ia dan rekan-rekannya punya persiapan yang matang saat menghadapi tuan rumah PSBS Biak.

Hampir dua pekan istirahat dari liga setelah FIFA Matchday, Adam Alis cs memanfaatkannya untuk pemulihan fisik dan mematangkan strategi.

"Kebugaran fisik sebelum dijamu PSBS, ya saya pikir cukup bagus, Kami beberapa hari latihan, latihan fisik, dan teman-teman juga sudah mulai siap, fokus untuk pertandingan lawan PSBS," kata Adam, Kamis (16/10).

Pada pertandingan sebelumnya melawan Persita Tangerang, Persib harus menelan kekalahan memalukan 2 - 1.

Kondisi tersebut, diakui Adam, sempat membuat mental para pemain jatuh. Namun, kini mereka sedang dalam semangat yang membara untuk bisa mengalahkan lawan, termasuk PSBS.