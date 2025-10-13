Bojan Hodak Matangkan Strategi Menjelang Laga Kontra PSBS Biak Meski Tanpa 12 Permain Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib terus mengasah kemampuan dan teknik permainan menjelang laga lanjutan Super League dan AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26, melalui sesi gim internal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (11/10/2025).

Gim internal kali ini, tanpa dihadiri 12 pemain, yakni Marc Klok, Eliano Reijnders, Thom Haye, Beckham Putra, Frans Putros, Robi Darwis, Kakang Rudianto, Rhaka Syafaka, dan Nazriel Alfaro yang memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

Sementara itu, tiga bintang muda Kevin Islami, Athaya Zahran dan Zulkifli Lukmansyah bertanding di Elite Pro Academy (EPA) U20.

Meskipun begitu, pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, persiapan tim tetap berjalan sesuai dengan harapan.

Ia meyakini, tim akan sepenuhnya siap melakoni pertandingan pekan ke-9 kontra PSBS Biak pada Jumat (17/10) di Stadion Maguwohardjo.

"Dengan pemain yang ada, kami masih bisa membaginya ke dalam dua tim dan memainkan gim pendek yang intensif," kata Hodak, dikutip Senin (13/10).

Secara keseluruhan, Hodak cukup puas dengan performa pemain dalam sesi gim internal kemarin. Hal yang penting ialah tidak ada pemain yang mengalami cedera.

"Secara keseluruhan, sesi latihan ini berjalan bagus dan yang paling utama tidak ada pemain yang cedera," ujarnya.