Istana Bakal Evaluasi Timnas Indonesia Setelah Skuad Garuda Gagal Tampil di Piala Dunia

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi setelah Tim Nasional Indonesia (Garuda) gagal lolos ke Piala Dunia 2026 usai menelan kekalahan tipis 0-1 dari Irak pada laga yang berlangsung Minggu (12/10) dini hari.

‎Pras, sapaan akrab Mensesneg, meminta agar masyarakat Indonesia tidak patah semangat dan jangan pernah lelah mendukung Timnas Indonesia.

‎"Kami akan coba lagi, kami evaluasi, kami perbaiki lagi, jangan patah semangat, terus jangan pernah lelah untuk mencintai Timnas," kata Pras saat memberikan keterangan usai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.

‎Di sisi lain, Pras menilai penampilan Timnas sangat bagus, meskipun menelan kekalahan tipis 0-1 dari Irak dalam laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

‎Ia menilai memang keberuntungan belum berpihak pada Tim Garuda.

‎"Tadi malam mainnya luar biasa, bagus sebenarnya, tetapi memang mungkin nasib belum berpihak gitu," katanya.

‎Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia karena tim nasional Indonesia belum mampu lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Irak.

‎'"Kami memohon maaf mimpi (Indonesia) masuk ke Piala Dunia 2026) belum bisa kami wujudkan," tulis Erick Thohir dalam akun media sosialnya yang dipantau di Jakarta, Minggu.