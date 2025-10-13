Gegara Blunder Kocak Timnas Indonesia Gagal Tampil di Piala Dunia

JPNN.com

Senin, 13 Oktober 2025 – 08:00 WIB
Gelandang Timnas Irak Zidane Iqbal. Foto: Instagram/iraqnt_en.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harapan Timnas Indonesia untuk mencatat sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 harus kandas di tangan Irak.

Gol tunggal Zidane Iqbal menjadi penentu kekalahan Skuad Garuda dengan skor tipis 0-1 pada laga terakhir Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Minggu (12/10/2025) dini hari WIB.

Bertanding di King Abdullah Sports City, Jeddah, Indonesia tampil percaya diri sejak awal.

Meski bermain di bawah tekanan suporter Irak, anak asuh Patrick Kluivert berani menekan dengan pola umpan panjang dan pressing tinggi.

Thom Haye membuka peluang pertama lewat sepakan jarak jauh di menit kedelapan, tetapi bola masih mudah diamankan kiper Jalal Hassan.

Mauro Zijlstra hampir membawa Indonesia unggul di menit ke-13 lewat sontekan jarak dekat yang membentur pemain belakang Irak.

Kemudian, melalui situasi sepak pojok, sundulan Zijlstra kembali melebar tipis dari gawang Irak.

Eliano Reijnders juga sempat mengancam di menit ke-32, tetapi tendangannya masih belum menemui sasaran.

