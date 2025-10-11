Persib Manfaatkan Jeda Internasional FIFA untuk Tingkatkan Fisik Pemain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Tim pelatih Persib menggenjot program latihan fisik untuk para pemainnya selama jeda internasional.

Dalam beberapa hari ke depan, pemain akan mendapat berbagai program peningkatan kebugaran hingga menjelang pertandingan melawan PSBS Biak, 17 Oktober 2025 mendatang.

Pelatih fisik Persib Yayan Sunarya mengatakan, tim memulai program latihan pada Selasa (7/10) kemarin.

Sebelumnya, seluruh anggota tim diliburkan selama lima hari usai memainkan pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) kontra Bangkok United, 1 Oktober lalu.

"Tentunya kami coba me-maintenance lagi setelah ada libur kemarin pascapertandingan lawan Bangkok United. Jadi, akan ada peningkatan kondisi fisik," kata Yaya, dikutip Jumat (10/10/2025).

Yaya menjelaskan, beberapa program yang diberikan kepada pemain bervariasi, mulai dari speed endurance agility, fitnes, dan lainnya.

"Tentunya aerobic endurance juga kami dapat. Ini adalah suatu hal yang kontinyu dan konsisten kami buat kalau misalnya ada jeda lebih dari 10 hari," ujarnya.