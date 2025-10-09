Reaksi Bojan Hodak Seusai Timnas Indonesia Kalah, Singgung Penampilan Pemain Persib

JPNN.com

Kamis, 09 Oktober 2025 – 21:00 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak punya pandangan lain di balik kalahnya Timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi pada pertandingan ronde ke-4 Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pada pertandingan semalam di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Garuda Indonesia harus takluk 2 - 3.

Kemenangan Arab Saudi didapatkan berkat gol yang dicetak Saleh Abu Al Shamat (17') dan Feras Albrikan (36', 62').

Di sisi lain, gol-gol Timnas Indonesia lahir berkat dua tendangan penalti yang diambil Kevin Diks (11, 88').

Empat penggawa Persib yakni Thom Haye, Marc Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reijnders pun semalam dipercaya pelatih Patrick Kluivert untuk bermain.

Bahkan Klok tampil penuh dalam 2x45 menit jalannya laga.

Meski nasib buruk dialami Timnas Indonesia, tetapi pelatih Persib Bojan Hodak punya pandangan bagus atas penampilan anak asuhnya.

Penampilan para pemain memberikan kepercayaan diri dan meningkatkan kualitas individu.

Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan komentarnya soal penampilan anak asuhnya yang diturunkan Patrick Kluivert pada laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi.
