Mengintip Kans Timnas Indonesia di Piala Dunia Seusai Tumbang dari Arab Saudi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Mimpi Timnas Indonesia untuk melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya sirna, meski harus menelan kekalahan dari Arab Saudi pada laga perdana putaran keempat kualifikasi zona Asia.

Pertandingan Indonesia vs Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB, berakhir dengan skor 2-3.

Indonesia sejatinya memulai laga dengan percaya diri. Skuad Garuda bahkan unggul cepat di menit ke-11 lewat penalti Kevin Diks setelah wasit Ahmad Al Ali asal Kuwait menunjuk titik putih akibat handball yang dilakukan Hassan Al Tambakti.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Hanya enam menit berselang, Waheb Saleh menyamakan skor lewat sepakan jarak jauh yang tak mampu dijangkau kiper Indonesia Maarten Paes.

Arab Saudi sedikit di atas angin setelah wasit menghadiahi penalti pada menit ke-36.

Wasit menunjuk titik putih imbas aksi Yakob Sayuri yang menarik baju Feras Albrikan. Feras sendiri yang maju sebagi algojo sukses menggetarkan gawang Paes.

Memasuki babak kedua, Feras kembali menjadi mimpi buruk Skuad Garuda.

Striker Arab Saudi itu menambah keunggulan tuan rumah pada menit ke-62, mengubah papan skor menjadi 3-1.