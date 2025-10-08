JPNN.com

Rabu, 08 Oktober 2025 – 21:45 WIB
Kota Bandung Siap Menggelar Liga Sepak Bola Putri Tingkat Nasional
Persiapan turnamen sepak bola putri tingkat nasional melalui Hydroplus Soccer League di Kota Bandung. Foto: sources for JPNN

KOTA BANDUNG -

Vakum hampir enam tahun, kompetisi sepak bola putri tingkat nasional akhirnya kembali bergulir.

Meski masih berfokus pada kelompok usia 15 tahun (U-15) dan 18 tahun (U-18), kehadiran Hydroplus Soccer League diharapkan dapat memperkuat fondasi pembinaan sepak bola putri di Tanah Air.

Ajang ini juga menjadi langkah awal menuju hadirnya liga profesional sepak bola putri yang ditargetkan PSSI pada tahun 2027.

Kompetisi Hydroplus Soccer League akan berlangsung di empat kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kudus.

Turnamen yang menggunakan sistem kompetisi penuh ini diikuti oleh 90 tim yang berasal dari berbagai sekolah sepak bola, akademi, dan klub.

Rangkaian pertandingan sudah dimulai di Jakarta pada 4 Oktober 2025 dan berlanjut hingga 31 Mei 2026.

Kini giliran Bandung yang akan menggelar pada 12 Oktober mendatang di lapangan Infini Soegiri Pudsikpom Cimahi. Di Bandung akan melibatkan 10 tim U-15 dan 8 tim U-18.

Turnamen sepak bola putri bertajuk Hydroplus Soccer League siap digelar di Kota Bandung pada 12 Oktober mendatang.
