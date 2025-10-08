Harapan dari Bek Asing Persib Soal Timnas Indonesia vs Arab Saudi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Tim Nasional (Timnas) Indonesia akan melakoni pertandingan penting pada ronde ke-4 Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Malam ini, Indonesia akan dijamu tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari.

Apabila menang, maka peluang Indonesia melaju ke Piala Dunia semakin terbuka. Garuda hanya perlu melakoni sisa laga melawan Timnas Irak pada 12 Oktober 2025.

Dukungan untuk skuad Garuda Indonesia tidak hanya datang dari masyarakat dalam negeri, tapi juga luar.

Seperti yang disampaikan bek asing Persib, Federico Barba. Pesepakbola asal Italia itu mendoakan agar Indonesia bisa menang dan lolos ke Piala Dunia.

"Saya harap mereka menang," kata Barba di Bandung, Rabu (8/10).

Kata Barba, kemenangan di laga perdana begitu penting buat pasukan Patrick Kluivert.