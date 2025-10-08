Lenovo dan Ducati Corse Jadi Bukti Sinergi Teknologi Global di Balik Performa Juara Dunia

jabar.jpnn.com, BOGOR - Lenovo memperkuat kemitraan strategisnya bersama Ducati Corse, divisi balap Ducati di ajang MotoGP.

Kemitraan ini tidak hanya terjalin di level global, tetapi juga hadir di Indonesia, yang tercermin dari partisipasi Lenovo bersama Ducati dalam Meet & Greet Marc Márquez dan Fermín Aldeguer di gedung Thamrin Nine Jakarta pada (30/9).

Sejak 2018, Lenovo telah menjadi Technology Partner resmi Ducati Corse, menghadirkan teknologi mutakhir yang mendukung performa

luar biasa Ducati di lintasan dunia.

Melanjutkan kemitraan yang sukses ini, pada tahun 2021 Lenovo juga menjadi Title Partner dari Ducati Lenovo Team.

Kemitraan ini menjadi bukti nyata bagaimana inovasi teknologi mampu mengubah data menjadi keputusan strategis yang mendukung kecepatan, presisi, dan keunggulan kompetitif.

Lenovo menghadirkan infrastruktur komputasi, layanan berbasis cloud, serta perangkat workstation yang memungkinkan tim Ducati Corse meningkatkan performa lebih cerdas, kolaboratif, dan efisien, baik di kantor pusat Bologna maupun di pit lane saat balapan berlangsung.

Budi Janto, President Director Lenovo Indonesia menyatakan pihaknya bangga dapat terus menjadi bagian dari perjalanan Ducati Corse melalui semangat Smarter Technology for All.

Kemitraan ini menghadirkan inovasi kelas dunia lebih dekat dengan masyarakat Indonesia, mulai dari pengalaman penggemar hingga aksi balap di lintasan.