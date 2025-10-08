JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Didatangkan dari PSIS Sejak Awal Musim, Dewangga Hanya Jadi Penghangat Bangku Cadangan Persib

Didatangkan dari PSIS Sejak Awal Musim, Dewangga Hanya Jadi Penghangat Bangku Cadangan Persib

Rabu, 08 Oktober 2025 – 08:00 WIB
Didatangkan dari PSIS Sejak Awal Musim, Dewangga Hanya Jadi Penghangat Bangku Cadangan Persib - JPNN.com Jabar
Alfeandra Dewangga saat menandatangani kontrak kerja sama dengan klub Persib Bandung. Foto: Doc. Persib

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bek Persib Bandung Alfeandra Dewangga masih harus membuktikan diri untuk bisa menembus skuad inti.

Didatangkan dari PSIS Semarang di awal musim ini, Dewangga belum pernah dimainkan pelatih Bojan Hodak.

Dewangga baru bermain di laga pramusim Piala Presiden 2025/26, tetapi di kompetisi resmi BRI Super League dan AFC Champions League Two (ACL), Dewangga lebih sering jadi pemanis bangku cadangan.

Baca Juga:

Bojan Hodak juga tidak membawa pemain berusia 24 tahun itu dalam perjalanannya ke Thailand menghadapi Bangkok United.

Saat dikonfirmasi, Hodak beralasan ketidaksertaan Dewangga dalam laga internasional kemarin dikarenakan kondisi kesehatan sang pemain.

Dia juga menyinggung Al Hamra Hehanussa yang mengalami masalah serupa dengan Dewangga.

Baca Juga:

“Karena dia sakit, Dewangga dan Hamra mengalami sakit, Teja (Paku Alam) juga, tetapi dia bisa pulih dan itu alasannya saya membawanya ke Bangkok," ucap Bojan dikutip Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, proses pemulihan Dewangga, Hamra, dan Robi Darwis berlangsung lama, sehingga ketiganya tak dibawa saat Persib mengalahkan Bangkok United.

Bek anyar Persib, Alfeandra Dewangga kesulitan menembus skuad inti tim. Begini kondisinya kata pelatih Bojan Hodak
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pelatih persib psis semarang dewangga bojan hodak alfeandra dewangga bri super league afc champions league 2 al hamra hehanussa Robi Darwis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU