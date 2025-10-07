JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Gelandang Asing Berdatangan, Adam Alis Tampilkan Kelasnya di Persib

Gelandang Asing Berdatangan, Adam Alis Tampilkan Kelasnya di Persib

Selasa, 07 Oktober 2025 – 19:30 WIB
Gelandang Asing Berdatangan, Adam Alis Tampilkan Kelasnya di Persib - JPNN.com Jabar
Gelandang Persib Adam Alis. Foto: ligaindonesiabaru.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Persib Bandung punya ambisi besar di musim baru BRI Super League. Merombak hampir seluruh skuad juara, pelatih Bojan Hodak memboyong sejumlah pemain top.

Lini tengah menjadi fokus dari Hodak, maka dari itu ia mendatangkan pemain-pemain top untuk mendiversifikasi opsi di tengah lapangan, sekaligus mematangkan taktik yang lebih dinamis, variatif, dan kompetitif.

Baca Juga:

Di awal musim ini, Hodak memboyong beberapa nama gelandang baru yang punya kualitas level satu, sebut saja pemain naturalisasi Thom Haye, gelandang asal Argentina Luciano Guaycochea hingga pemain lincah asal Brazil Wiliam Marcilio.

Belum lagi, ada nama Marc Klok, kapten tim yang jadi jantung bagi permainan Maung Bandung. Komposisi itu membuat lini tengah Persib cukup mewah. Namun, hal itu tak membuat Adam Alis minder.

Sebaliknya, Adam menunjukkan perannya meski bukan pemain asing atau memiliki nama besar. Konsistensinya membuat pemain 31 tahun ini tetap jadi pilihan relevan di tengah kepingan baru lini tengah Maung Bandung.

Baca Juga:

Berdasarkan statistik, Adam Alis sudah bergabung secara permanen sebagai pemain Persib per 1 Januari 2025, setelah sebelumnya berstatus pinjaman dari Borneo FC.

Musim lalu di periode peminjaman, ia tampil dalam 15 pertandingan di Liga 1 dengan torehan satu gol dan satu assist sebelum akhirnya dipermanenkan.

Adam Alis, gelandang lokal Persib tetap bersinar meski banyak pemain bintang berdatangan.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib gelandang persib adam alis thom haye lucho guaycochea wiliam marcilio

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU